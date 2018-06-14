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رياضة

الجماهير السعودية بشوارع روسيا اليوم.. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
انتشرت أفواج من الجماهير السعودية بالشوارع الروسية رافعين الأعلام الخضراء ورايات وطنهم مترقبين مباراة اليوم لكأس العالم .

حيث نشرت الصفحة الرسمية لسفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر صورًا للمشجعين السعوديين بشوارع روسيا اليوم معلقة عليها "‏الجمهور السعودي يزين شوارع روسيا بالأخضر رافعًا رايات الوطن ترقبًا لمباراة اليوم".

الجدير بالذكر أن تشكيل المنتخب السعودي جاء كالتالي:

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني ومنصور الحربي، محمد البريك.
وفي وسط الملعب عبد الله عطيف وسلمان الفرج، وتيسير الجاسم ويحيى الشهري، فهد المولد أومحمد السهلاوى.

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