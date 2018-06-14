تويتر يحدث تطبيقه لإبراز الأحداث الكبرى والأخبار المهمة

قالت شركة تويتر اليوم الأربعاء إنها تعكف على تحديث خدمتها لإتاحة مساحة أكبر للأحدث الكبرى مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم والزلازل والأعراس الملكية والانتخابات كي تسهل على المستخدمين العثور على التغريدات المثيرة للاهتمام.





وتحاول الشركة تقديم خدمة مميزة للمستخدمين والمعلنين بتسليط الضوء على الأحداث المباشرة والأخبار العاجلة على عكس ما تقدمه خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك الذي يمنح الأولوية للمنشورات الاجتماعية التي تتناول الأسرة والأصدقاء على الأخبار.





وقالت "تويتر"، ومقرها سان فرانسيسكو، إنها ستبدأ إخطار مستخدمي تطبيقها بالأحداث التي تجري وربما تثير اهتمامهم، مضيفة أنها ستروج لهذه الأحداث في قسم مخصص على صفحة البحث.





وذكر كيث كولمان، نائب رئيس تويتر للمنتجات، أن الأخبار العاجلة والمهمة ستظهر في مقدمة الصفحة الرئيسية وهي محور الخدمة وأول ما يراه المستخدمون عادة عندما يفتحون تويتر على هاتف ذكي.





وقال "كولمان" في إفادة للصحفيين: "نريد أن يكون تويتر هو الطائر الصغير الذي يقف على كتفك ليخبرك بما تريد أن تعرفه عندما تحتاج إلى ذلك".





وسيؤدي النقر على الأخبار العاجلة والمهمة إلى نقل المستخدمين إلى مجموعة من التغريدات والصور والمقاطع المصورة بشأن موضوع ما، والتي ستوضع معا في هذا المكان من خلال حلول حسابية إلكترونية وموظفين.



