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رياضة

ساديو ماني يفتح الباب أمام ريال مدريد

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:27 ص
النجم السنغالي،
النجم السنغالي، ساديو ماني
محمد رشاد
أبدى النجم السنغالي، ساديو ماني، سعادته بوجوده في صفوف ليفربول، أمس الأربعاء، بينما يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2018، مع منتخب بلاده.

وارتبط اسم ماني بالانتقال إلى ريال مدريد، في الأسابيع القليلة الماضية.

وردًا على ذلك، أوضح اللاعب السنغالي، أن رغبته في الفوز بالألقاب الكبرى، قد تلعب دورا في تغيير خططه، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال ماني، في تصريحات لصحيفة "سالزبورج ناتشريتشتن" النمساوية: "أنا سعيد للغاية في ليفربول، وعقدي يمتد لثلاثة أعوام أخرى، لكن لا يمكنك أبدا أن تعرف ما سيحدث في المستقبل، أريد الفوز بالألقاب خصوصا دوري الأبطال".

وأضاف: "لأكون صادقا، الخسارة (أمام ريال مدريد في كييف) ليس سهلا نسيانها، النادي بأكمله عمل من أجل الفوز بدوري الأبطال".

واستدرك: "لكن ريال مدريد كان الفريق الأفضل، في ذلك اليوم.. خسرنا أمام أفضل فريق في العالم، الهزيمة يصعب هضمها.. الآن حان وقت اللعب مع السنغال، في بطولة كأس عالم ناجحة، هذا هو تركيزي الآن".

وتابع ماني: "لا أشعر بالضغط، لأكون صادقا، أنا سعيد للغاية للمشاركة في هذه المسابقة، كما أنني لا أرى نفسي النجم الأبرز (في السنغال)، لكني جزء من فريق، يريد تحقيق الكثير في كأس العالم".

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