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رياضة

مصر والسعودية إيد واحدة.. هتافات الجماهير تشعل روسيا.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعكس مدى أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والسعودي، حيث ردّد جماهير المنتخب المصري والسعودي في روسيا هتافات موحدة وذلك قبيل يوم واحد من انطلاق أولى مباريات مونديال كأس العالم 2018. 

وظهر المشجعون الذين حضروا من بلادهم لدعم المنتخب المصري والسعودي، وهم يردّدون هتاف: "مصر والسعودية إيد واحدة".

وتجمع المجموعة الأولى بكأس العالم، المنتخبين السعودي والمصري، مع أورجواي وروسيا، ومن المقرّر أن تنطلق المباراة الافتتاحية، اليوم الخميس، بين المنتخب السعودي والروسي. 

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