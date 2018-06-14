رحيم وطايع وكارما تتصدر تويتر اليوم

تصدر عدد من نجوم الفن لائحة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منهم الفنان الكوميدي أحمد آدم بعد عرض حلقته في برنامج "رامز تحت الصفر" بسبب الجدل الذي أثير حولها نتيجة لإصابته.





وأيضًا من ضمن المتصدرين الفنان ياسر جلال بمسلسله رحيم الذي شهد تطورًا كبيرًا في الأحداث قبل اقتراب عرض الحلقة الأخيرة.





أما عمرو يوسف يواصل تصدر "تويتر" يوميًا منذ الاسبوع الماضي بعد اشتعال الاحداث في مسلسله "طايع" الذي يتناول قضية الثأر في الصعيد.



