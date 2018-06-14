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اقتصاد

الديواني: حملة "مصر - اكتشف واستثمر" ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال الدكتور شريف الديوانى، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الاسكندرية، إن حملة "مصر – اكتشف واستثمر" التى أطلقتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة للترويج لمصر على هامش مباريات كرة القدم بروسيا، ستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القريب.

وأعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة عن توقيع حملة "مصر – اكتشف واستثمر"عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم .

أكد الديوانى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تواجد مصر كراع اقليمى فى هذا الحدث الهام يلفت أنظار العالم كله اليها ويسمح باستخدام حقوق تجارية وملكية فكرية تمكنها من الدعاية للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها فى قطاعات الاستثمار والسياحة.

وطالب بأن تتضمن الدعاية تصحيحا للصورة الامنية لمصر وتوضح الاستقرار الأمنى والسياسى اللذين تتمتع بهما البلاد حيث انهما أهم العناصر التى تضعها الشركات الاستثمارية الكبرى وكذلك السياح لاختيار وجهتهم المفضلة.

وأشار الديوانى ، الى ضرورة أن تقوم وزارة السياحة بدعوة الشركات السياحة للمشاركة فى تلك الحملة بعرض برامجها ورحلاتها بالاضافة الى عرض رحلات "اون لاين " تسمح بحجز تذاكر الطيران والفنادق واختيار الاماكن التى يرغب السائح فى زيارتها إليكترونيا مؤكدا أن حجم السياحة الإلكترونية يزداد فى العالم أجمع.

وأضاف الديوانى ، أن على القائمين على حملة “مصر – اكتشف واستثمر”استغلال حالة النشاط والبهجة التى تنتشر بين الشعب المصرى اثناء مشاهدة المباريات للترويج لجودة الحياة فى مصر والتى تمثل رسالة اطمئنان للمستثمرين القادمين الى مصر بأسرهم بأن تلك البلاد ملائمة للحياة وأن المجتمع المصرى منفتح على العالم، وآمن تمام.

وتوقع الديوانى، أن تحقق الحملة نجاحا عالميا مبهرة وسريعة نظرا للخبرات العالية التى تتمتع بها كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

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