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ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
آيه التيجي - هاجر هاني
انتشرت صور جديدة للنجمة المصرية ريم البارودي بإطلالة متألقة وغير متوقعة، حيث ظهرت بتسريحة شعر من التسعينيات، والتي أشرف عليها اسامة درويش، تناسبت مع ملامحها الجميلة، والرقيقة.

وأشرف على الميك اب الخاص بها المتألق دائما والساحر علاء التونسي، وقد أبرز جمال عينيها ميكب هادئ، وقد تعمدت وضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وهو ما أعطاها إطلالة صاخبة، ومثيرة.

وارتدت ريم البارودي فستانا باللون الأبيض به الكثير من اللؤلؤ المتميز، وكشف الفستان عن أكتافها بصورة جميلة، وأنثوية للغاية، وقد اختار مصمم الأزياء أحمد عبد الله لها هذه الاطلالة، والذي تناسبت كثيرا مع شخصيتها وملامحها.

وإليكم الصور التي نشرت على الموقع الالكتروني الخاص بعلاء التونسي، والتي كتب عليها النجمة ريم البارودي، مما يكشف عن علاقة الصداقة بينهما.
ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور
ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

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