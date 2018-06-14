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محافظات

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أملاك الدولة بالأقصر

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
شمس يونس
أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن اليوم الخميس هو موعد نهاية المهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، حيث تغلق مكاتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة أبوابها، وذلك بناء على الكتاب الدورى رقم 148 لسنة 2018 للجنة استرداد أراضى الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم ادخال جميع الطلبات المقدمة بالمنظومة الالكترونية ولن يسمح بإضافة أو قبول أية أسماء جديدة سوى المدرجة بكشوفات المحافظة حتى يوم 14 يونيه الجارى.

وأوضح أن بقية الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة للفحص والمعاينة والمقررة قانونًا فى هذا الشأن ولجان الفحص والمعاينة والتسعير وصولًا إلى البت واعتماد العقود للمواطنين طبقًا للضوابط بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية فهى منظومة مستمرة فى العمل.

وشدد سكرتير عام المحافظة، أنه بعد انتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات فى 14/6/2018 سوف يتم إصدار قرار بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقأ لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

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