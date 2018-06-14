مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية

-بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم



- موعد مباراة روسيا والسعودية الجمعة 14-6-2018 :

وتقام مباراة روسيا والسعودية، المقرر لها أن تكون الافتتاحية لكأس العالم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، من يوم الخميس الموافق 14-6-2018، على ملعب لوجينكي.



- تاريخ مواجهات روسيا والسعودية :

تاريخ مواجهات مباراة السعودية وروسيا كالتالي، لعب المنتخب السعودي مع نظيره الروسي مباراة واحدة شهدت تسجيل 6 أهداف، منهم أربعة لصالح المنتخب السعودي وهدفين لصالح المنتخب الروسي، ليفوز الأخضر برباعية مقابل هدفين، عام 1993، في مباراة كانت ودية.



- منتخب روسيا في كأس العالم:

قبل مباراة روسيا والسعودية، يتواجد المنتخب الروسي في منافسات كأس العالم، باعتباره البلد المستضيف لهذا المسرح الكروي العالمي، ويتسلح بلاد الدب الروسي في هذه المنافسة على المهاجم "فيودور سمولوف".



- منتخب السعودية في كأس العالم:

قبل مباراة السعودية وروسيا، كان منتخب الأخضر تأهل إلى مونديال روسيا بعد الفوز على اليابان، بهدف دون رد، أحرزه فهد المولد، ويتسلح الفريق في هذه البطولة على نجم الفريق "محمد السهلاوي".



-أخبار منتخب روسيا في كأس العالم:

يتولي ستانيسلاف تشيرتشيسوف تدريب منتخب روسيا، حيث يعتمد على طريقة لعب بخطة 3-5-2، بالإضافة إلى أنه يعتمد على الثنائي سمولوف وتشيرشيف كأعمدة رئيسية في خطة المنتخب الروسي، ومن المتوقع أن نرى اعتماده على هذه الخطة في مباراة الغد بين السعودية وروسيا.



-أخبار منتخب السعودية في كأس العالم:

يعتمد الأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، على طريقة لعب 4-3-3، حيث يعد أبرز أسلحته في المنتخب محمد السهلاوي وياسر الدوسري، بالإضافة لفهد المولد كخط هجومي قوي، حيث سيظهر بقوته الهجومية غدًا في مباراة روسيا والسعودية.



- قائمة منتخب روسيا في كأس العالم:

أعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي، عن قائمة منتخب بلاده، التي جاءت كالتالي:

إيجور أكينفيف، وفالديمير جابلوف، وأندري لونيف، وفيدور كودرياشوف، وفلاديمير جرانت، وسيرجي إيجناشيفيتش، وإليا كوتيبوف، وأندري سيمينوف، وإيجور سمولنيكوف، وماريو فيرنانديز، ويوري جرازنيسكي، وأنتون ميرانشيك، وألكسندر جلوفوين، وألان دزاجويف، وألكسندر إيروكين، ويوري زيركوف، ورومان زوبنين، ودالير كوزيايف، وألكسندر سمايدوف، ودينيس شيريشيف، وأرتيم زوبيا، وأليكسي ميرانشيك.



-قائمة منتخب السعودية في كأس العالم:أعلن الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن القائمة النهائية لمنتخب الأخضر، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى ياسر المسيليم وعبد الله المعيوف ومحمد العويس، فيما حضر في قائمة الدفاع كل من منصور الحربي وياسر الشهراني وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومعتز هوساوي وعلي البليهي ومحمد البريك.

أما في خط الوسط فقد حضر كل من عبد الله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو وعبد الله الخيبري وحسين المقهوي وعبد الملك الخيبري وهتان باهبري وسالم الدوسري وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وفهد المولد، وفي المقدمة مهند عسيري ومحمد السهلاوي.





- مجموعة روسيا والسعودية في كأس العالم:

قبل مباراة السعودية وروسيا، يقع منتخب روسيا المستضيف للبطولة ونظيره السعودي، في المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي.

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وروسيا الخميس 14-6-2018 في كأس العالم، في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم، على ملعب لوجنيكي بالعاصة الروسية موسكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم.ينشر لكم موقع صدى البلد الإخباري بثا مباشرا لمباراة السعودية وروسيا، اليوم الخميس، التي ستقام في الخامسة مساءً، حيث يسبقها حفل افتتاح كأس العالم 2018 بروسيا.