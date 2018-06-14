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ثقافة

قصور الثقافة تقيم عروضا فنية متميزة بقصر الأنفوشي

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عروض فنية متميزة بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تبدأ الاحتفالية بعروض فنية للفرقة القومية للفنون الاستعراضية اعتبارًا من ثالث ايام العيد ولمدة اسبوعين متتالين تقدم من خلالها عدد من التابلوهات الاستعراضية التى تشتهر بها منها" رقصة أم الخلول والمانبوطية والغوازى والحجالة والحصان " وغيرها من الرقصات التى تعبر عن البيئة المصرية بكل تفاصيلها.

يليه عرض الملحمة الدينية (شباب فى عين الرسول ) بطولة كوكبة من ألمع النجوم منهم الفنانين مديحة حمدى، أحمد ماهر، أحمد عبد الوارث، أحمد عزمى، رضا إدريس، ومجموعة كبيرة من النجوم، فكرة وألحان الدكتور أحمد الكحلاوى تأليف سراج الدين عبد القادر إخراج صلاح لبيب.

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