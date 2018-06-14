قصور الثقافة تقيم عروضا فنية متميزة بقصر الأنفوشي

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عروض فنية متميزة بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





تبدأ الاحتفالية بعروض فنية للفرقة القومية للفنون الاستعراضية اعتبارًا من ثالث ايام العيد ولمدة اسبوعين متتالين تقدم من خلالها عدد من التابلوهات الاستعراضية التى تشتهر بها منها" رقصة أم الخلول والمانبوطية والغوازى والحجالة والحصان " وغيرها من الرقصات التى تعبر عن البيئة المصرية بكل تفاصيلها.



