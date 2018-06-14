وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجاني النوادي والأقاليم

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء أمس، الأربعاء، حفل ختام الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يعد أقدم مهرجان مسرحي في مصر، وذلك بقصر ثقافة الجيزة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة.





وقامت وزيرة الثقافة بتوزيع جوائز مهرجاني النوادي والأقاليم المسرحية بقصر ثقافة الجيزة، وتضمن برنامج الاحتفال استعراض فني لمدة 10 دقائق عن تاريخ الحركة المسرحية في الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ 43 عاما تقدمه فرقة أوبرا عربي وفرقة قصر التذوق الفني بالإسكندرية ، تلاه تكريم الراحلين وهما اسم المخرج الشاب سامح فتحي الذي وافته المنية أثناء بروفات عرضه المسرحي واسم الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة السابق.



