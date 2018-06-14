ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

«الكتاب العرب» يرسل برقية تعازى للكاتب سعيد الكفراوي في وفاة زوجته

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أرسل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، برقية عزاء إلى الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في وفاة زوجته أحلام الكفراوي، جاء فيها:«ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل زوجتكم المغفور لها، وباسمي وباسم الزملاء الأساتذة رؤساء اتحادات وروابط وجمعيات وأسر ومجالس الأدباء والكتاب العرب، أتقدم إليكم بأحر التعازي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، رحم الله الفقيدة العزيزة وألهمكم وآلها جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإن إليه راجعون».

وكانت قد رحلت زوجة الكاتب الكبير مساء أمس الثلاثاء، وهو ما أعلن عنه الكاتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ترشيحاتنا

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

التليفزيون المصري يؤكد بث 22 مباراة من كأس العالم أرضيا.. فيديو

محمد صلاح جاهز لمباراة أوروجواي

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو

شاهد.. فضيحة تلاحق حكم مباراة السعودية وروسيا قبل كأس العالم

مصر والسعودية إيد واحدة.. هتافات الجماهير تشعل روسيا.. فيديو

تشجيع وخفة دم ..المصريون يدعمون المنتخب على هاشتاج روسيا 2018

أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

موسى: مفاجآت في التشكيل الوزاري وزيادة في عدد السيدات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟