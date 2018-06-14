«الكتاب العرب» يرسل برقية تعازى للكاتب سعيد الكفراوي في وفاة زوجته

أرسل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، برقية عزاء إلى الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في وفاة زوجته أحلام الكفراوي، جاء فيها:«ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل زوجتكم المغفور لها، وباسمي وباسم الزملاء الأساتذة رؤساء اتحادات وروابط وجمعيات وأسر ومجالس الأدباء والكتاب العرب، أتقدم إليكم بأحر التعازي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، رحم الله الفقيدة العزيزة وألهمكم وآلها جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإن إليه راجعون».



وكانت قد رحلت زوجة الكاتب الكبير مساء أمس الثلاثاء، وهو ما أعلن عنه الكاتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

