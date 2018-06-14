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ثقافة

ورشة للارتجال الحر ضمن برنامج شباك الفن في مركز جوتة

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم المركز ورشة "إرتجال حر" بمشاركة الموسيقيين: "بهاء الأنصاري، بافل كوشما، جاكلين جورج، سامر شنودة، حسن حسني، خلود عادل، وذلك في تمام السابعة٬ من مساء الخميس الموافق 12 يوليو 2018 ضمن مشروع "شباك الفن" الذي ينظمه مركز جوتة الثقافي بالقاهرة٬

يذكر أن الارتجال الحر هي طريقة تسمح للموسيقيين بأستخدام أي اسلوب كيفما شاؤوا، لا قواعد خاصة بالايقاع، أو تجانس الأصوات (Harmony) أو اللحن.

ويمكن في الارتجال الحر أيضا استخدام أصوات مختلفة عن طبيعة الأصوات الصادرة من الآلات الموسيقية٬ حيث يعتبر التعامل مع الصوت الصادر في حد ذاته كاّلة موسيقية.

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