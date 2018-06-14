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رياضة

الاتحاد الأوروبي: سان جيرمان لم ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
رويترز
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي تم تبرئته من انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف بعد صفقاته الباهظة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورغم ذلك شدد الاتحاد الأوروبي للعبة على أن النادي المملوك لقطر للاستثمارات الرياضية سيظل قيد المراقبة الدقيقة.

واشترى سان جيرمان المهاجم البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو (261.6 مليون دولار) أي أكثر من ضعف قيمة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد والبالغة 105 ملايين يورو والتي جعلته وقتها أغلى لاعب في العالم.

ثم تعاقد النادي مع كيليان مبابي على سبيل الإعارة من موناكو مع وجود خيار لضمه نهائيا بعد موسم واحد مقابل 180 مليون يورو وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه أغلق التحقيق وتبين أن تعاقدات سان جيرمان "كانت متسقة مع قواعده للعب المالي النظيف".

وأضاف الاتحاد القاري ان القرار جاء بعد مراجعة مفصلة لعقود الانتقالات وتحليل للحسابات التي يديرها النادي.

وتمنع هذه القواعد الأندية من انفاق أموال أكثر من ايراداتها وفي حال انتهاكها قد تطرد تلك الأندية من المسابقات القارية في نهاية المطاف لكن الاتحاد الأوروبي يسعى حتى الآن للتفاوض وتسوية الأوضاع مع المخالفين.

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