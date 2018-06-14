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فارس رحومة ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة".. اليوم

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:00 ص
فارس رحومة
فارس رحومة
عمرو ممدوح
يحل الفنان فارس رحومة، بطل مسلسل لعنة كارما" ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الخميس.

ورد "رحومة"، خلال برومو الحلقة، على الشائعات الموجهة إليه بأن الفنانة هيفاء وهبي رشحته لمسلسل "لعنة كارما" لأنها أُعجبت بـ"شكله"، مستنكرًا: "عجبها شكلي بس"، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف هيفاء وهبي من قبل.

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس" ، طوال شهر رمضان الكريم.

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