شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور

أعلنت السلطات السعودية عن تركيب شاشات عرض عملاقة في ساحات مجهّزة في جميع ساحات وشوارع المملكة، وذلك لمشاهدة مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2018، التي ستقام اليوم الخميس، بين المنتخب السعودي والروسي.





وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد قامت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بتركيب أكثر من 20 شاشة عرض كبيرة في حدائق وشواطئ ومتنزهات مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، لإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة وزوارها لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني وباقي مباريات مونديال روسيا 2018.



