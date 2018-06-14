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رياضة

شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت السلطات السعودية عن تركيب شاشات عرض عملاقة في ساحات مجهّزة في جميع ساحات وشوارع المملكة، وذلك لمشاهدة مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2018، التي ستقام اليوم الخميس، بين المنتخب السعودي والروسي. 

وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد قامت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بتركيب أكثر من 20 شاشة عرض كبيرة في حدائق وشواطئ ومتنزهات مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، لإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة وزوارها لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني وباقي مباريات مونديال روسيا 2018.

كما جهّزت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 16 شاشة عرض تلفزيونية كبيرة، تم تركيبها وتشغيلها في المتنزهات والساحات البلدية في مدن محافظات المنطقة.
شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور
شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور
شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور

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