مسلسل اختفاء.. محمد ممدوح يتورط في مقتل زوج نيللي كريم الأول وخطفها



ويثور سليمان على نسيمة ويحاول اقناعها انه ليس متورطا في قتله، ثم يضربها لتبدأ نسيمة في الاضراب عن الطعام حتة تصعب الامزر عليه.



وعند العودة للوقت الحالي ، يواجه سليمان تهمة خطف فريدة " نيللي كريم" من قبل زوجها الصحفي شريف عفيفي " هشام سليم".



تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.



اشتعلت الاحداث بين فترة الماضي والحاضر في مسلسل " اختفاء"، فالبداية عندما تكتشف نسيمة " نيللي كريم" ان زوجها الثاني سليمان عبد الدايم " محمد ممدوح" كان يتجسس عليها وهو من تسبب في قتل زوجها الاول نادر " محمد علاء".