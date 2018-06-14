صرف التعويضات المالية للفئات الأكثر تضررا في سيناء

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في صرف الإعانات المالية للفئات الأكثر تضررًا ممن توقفت أعمالها بسبب العملية الشاملة من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة والصيادين والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من الفئات المتضررة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عما أصابهم من ضرر.





وأكد المحاسب منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أنه تقرر صرف الإعانات العاجلة طبقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور وموافقة الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب الحرب على الإرهاب , حيث انتهت المديرية من مراجعة ملفات 1154 فردًا من السائقين والصيادين وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط تمهيدًا لصرف المعونة المالية.





وأشار الى أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات من تنطبق عليهم الشروط لصرف معونات مالية كدفعة أولى لـ 670 فردًا من المستحقين تقدر بنحو 1.4 مليون جنيه بواقع 2000 جنيه لكل فرد، وعملية مراجعة بقية الملفات لاستكمال الصرف جارية.



