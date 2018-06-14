شاهد.. رمضان صبحي يتوقع نتيجة كأس العالم

قال رمضان صبحى، لاعب المنتخب الوطني في لقاء له، إن مباراة روسيا أصعب المباريات بالنسبة له نظرًا لما يتمتع به اللاعبون الروس من قوة بدنية، وأضاف "صبحى" أن السعودية تأتي بالمركز الثانى من المباريات الأكثر صعوبة له وتلتها مباراة أوروجواي التي وصفها بأسهل المباريات له.





وستواجه مصر منتخب أوروجواي يوم الجمعة 15 يونيو في أولى مباريات الفراعنة بروسيا الساعة 2 عصرًا بملعب "سنترال ستاديوم" بـ كاترينبورج.





وتأتي المواجهة الثانية للمنتخب بروسيا أمام المنتخب الروسي الثلاثاء 19 يونيو في تمام الساعة الـ 8 مساء بملعب " كريستوفسكي" بـ سان بطرسبرج.