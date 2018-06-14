حسام الشاعر: تضاعف أعداد السياحة البلجيكية في مصر بـ 90%

أعلن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة رئيس مجموعة سكاى ماكس وشريك لـ توماس كوك العالمية أكبر شركة مصدرة للسائحين من بلجيكا الى مختلف المقاصد السياحية المصرية بأنه قد تضاعفت أعداد السياح البلجيكيين الواردين خلال موسم صيف 2018 مقارنة بالعام الماضي وأنها سوف تستمر في دفع الطلب على المقاصد المصرية، كما هو مرفق في تصريحات يان دي كايسر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا.





أكد الشاعر أن توماس كوك تعاقدت على أعداد مضاعفة من الرحلات الأسبوعية المباشرة من مطار بروكسل إلى مختلف المقاصد الشاطئية المصرية حيث تعتبر الشركة أكبر مصدر للسائحين من بلجيكا إلى مصر هذا الصيف.





أشار الشاعر إلى أن منظم الرحلات العالمي - توماس كوك تابع ازدياد الطلب على مصر بنِسَب تتعدى الـ 90% مقارنة بالعام الماضي حيث أصبحت مصر من أكثر خمس وجهات مطلوبة على مستوى العالم كما شهد موسم الشتاء نسبة طلب تزيد على 60% ؜ مقارنة بمثيله السابق.





من جانبه صرح يان دي كايسر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا بأنهم مؤمنون بالاستمرار بالاستثمار في مصر لأنها أحد أهم المقاصد لتوماس كوك بلجيكا وانا الشركة تتعاون مع مختلف الفنادق بالمناطق الشاطئية المصرية بالغردقة وشرم الشيخ و مرسى علم لتقديم أفضل منتج سياحي للسائح البلجيكي كما يعد هذا النمو القوي خير دليل عَلى عشق السائح البلجيكي لقضاء إجازته في مصر.