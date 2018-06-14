ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حسام الشاعر: تضاعف أعداد السياحة البلجيكية في مصر بـ 90%

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:48 ص
حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد الاسكندرانى
أعلن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة رئيس مجموعة سكاى ماكس وشريك لـ توماس كوك العالمية أكبر شركة مصدرة للسائحين من بلجيكا الى مختلف المقاصد السياحية المصرية بأنه قد تضاعفت أعداد السياح البلجيكيين الواردين خلال موسم صيف 2018 مقارنة بالعام الماضي وأنها سوف تستمر في دفع الطلب على المقاصد المصرية، كما هو مرفق في تصريحات يان دي كايسر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا.

أكد الشاعر أن توماس كوك تعاقدت على أعداد مضاعفة من الرحلات الأسبوعية المباشرة من مطار بروكسل إلى مختلف المقاصد الشاطئية المصرية حيث تعتبر الشركة أكبر مصدر للسائحين من بلجيكا إلى مصر هذا الصيف.

أشار الشاعر إلى أن منظم الرحلات العالمي - توماس كوك تابع ازدياد الطلب على مصر بنِسَب تتعدى الـ 90% مقارنة بالعام الماضي حيث أصبحت مصر من أكثر خمس وجهات مطلوبة على مستوى العالم كما شهد موسم الشتاء نسبة طلب تزيد على 60% ؜ مقارنة بمثيله السابق.

من جانبه صرح يان دي كايسر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك بلجيكا بأنهم مؤمنون بالاستمرار بالاستثمار في مصر لأنها أحد أهم المقاصد لتوماس كوك بلجيكا وانا الشركة تتعاون مع مختلف الفنادق بالمناطق الشاطئية المصرية بالغردقة وشرم الشيخ و مرسى علم لتقديم أفضل منتج سياحي للسائح البلجيكي كما يعد هذا النمو القوي خير دليل عَلى عشق السائح البلجيكي لقضاء إجازته في مصر.

ترشيحاتنا

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تفطر مع المسلمين بالحجاب في مسجد

كوارث تنجم من وضع الموبايل بالشاحن أثناء النوم

موجة حارة تضرب البلاد فى أيام عيد الفطر

السعودية: روسيا المنافس الأصعب في المجموعة

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. رمضان صبحي يتوقع نتيجة كأس العالم

بعد انتهاء رئاسته لبعثة المنتخب.. عصام عبدالفتاح "لف وارجع تاني"

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. ليندمان يظهر في الأهلي

تردد Bein Sports المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

الجماهير السعودية بشوارع روسيا اليوم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو
أحمد زاهر: ياسر جلال صاحب صاحبه وأي حد يتمنى يمثل معاه.. فيديو
توفيق عكاشة: دعم السلع حرام دينيا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟