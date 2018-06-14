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منوعات

عراك دموي ونادر بين سمكتي قرش في قلب البحر.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
نهى حمدي
العراك ليس مقتصرا على البشر فقط، فهناك ملايين من الحيوانات والكائنات الحية تتعارك يوميًا، ولا نرى أو نعرف عنها شيئًا، ولكن الفرصة سمحت في حادثة نادرة أن يراقب غواصون عن قرب عراكًا وحشيًا في قلب البحر بين قرش انقض بوحشية على سمكة قرش أخرى.

وانتهز الغواصون الفرصة وقاموا بتصوير هذه الواقعة بالفيديو، وتم نشره بموقع "LADBible"، حيث وقعت الحادثة بالقرب من جزر نيبتون في جنوب أستراليا. 

وأكد أحد الغواصين ويدعى آدم مالسكي أن "سمكة قرش اقتربت من طعم تدلى من قارب الصيد، وبعد لحظة، خرجت سمكة قرش أخرى من المياه وهاجمت الأولى"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وعلى مدار السنوات الطويلة الذي قضاها الغواصون في البحر إلا أنهم لم يشاهدوا عراك عنيف بين قرشين بهذا الحد، وقال مدرب الغطس وقائد السفينة أنهم لم يشاهدوا من قبل عراكا قويا بين أسماك القرش وصل إلى حد نهش إحداهما للأخرى.

ووصف طاقم الغطس شكل السمكتين، حيث كان طول إحداهما حوالي 4.8 متر، وأطلقوا عليها "سمكة القرش الكبرى" وبقيت مرئية لفترة طويلة بعد الحادثة، أما السمكة الصغرى فقد غاصت ولم تظهر أمامهم مرة أخرى.

من المعروف أن أسماك القرش تأكل بعضها البعض أحيانا، إلا أن مشاهدة ذلك أمر نادر جدا.

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