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الخميس 14 يونيو 2018 - 00 : 05 ص
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مطربة روسيا تدعم منتخب مصر وتغني لــ محمد صلاح .. فيديو
الخميس 14/يونيو/2018 - 04:44 ص
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محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي
عرض فضائية «أون سبورت» لقاءً مع إحدي المغنيات الروسيات وهي تدعم المنتخب المصري وتغني للنجم المصري محمد صلاح.
يذكر أن المنتخب المصري يشارك في المونديال بعد 28 عامًا من السنوات العجاف؛ وتضم مجموعة المنتخب « مصر والسعودية واروجواي وروسيا ».
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