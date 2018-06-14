وزيرة السياحة تعلن تفاصيل حملتها الترويجية ببطولة كأس العالم.. وتطلق مسابقة "التذكرة الذهبية" 15 يونيو.. هيئة التنشيط: سنروج لمقاصدنا في 64 مباراة

وزير السياحة:

حملة "مصر اكتشف واستثمر" مصدر دعم لمنتخبنا الوطنى فى كأس العالم نستخدم أساليب وآليات تسويقية حديثة وأكثر تفاعلية للترويج للمقصد المصرى التركيز على المنصات الرقمية الهامة لقدرتها على جذب شرائح متنوعة الحملة الترويجية تحتوى على عدة أحداث تفاعلية فى روسيا ودول أوروبية إطلاق مسابقة "التذكرة الذهبية" يوم الجمعة 15 يونيو لفوز 30 مشجعًا كأس العالم يتيح الفرصة للترويج للمقصد المصرى داخل الملاعب إعلان تليفزيونى جديد لـ 30 ثانية عن مصر فى الأسواق الرئيسية





أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن أهم محاور الحملة الترويجية المقرر إطلاقها مع بداية مباريات بطولة كأس العالم فيفا 2018 فى روسيا والدول الأوروبية وتستمر طوال فترة البطولة .





قالت وزيرة السياحة خلالها كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد فى احدى فنادق القاهرة أن تواجد مصر من خلال حملة "مصر اكتشف واستثمر " كراعى إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم "فيفا 2018" سيكون مصدر دعم لمنتخبنا الوطنى فى مبارياته بالبطولة بعد غياب 28 عاما كما سيكون تواجدنا القوى و المبتكر من خلال الحملة الترويجية التى سيتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعى خلال اكبر حدث رياضى عالمى إظهارا لوجه مصر المعاصر وسوف يرى العالم من خلال حملتنا الإمكانيات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى فى منتجاتها السياحية التى تستطيع أن تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الاذواق .





استهلت الوزيرة كلمتها خلال المؤتمر بالتأكيد على تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الاخيرة مشيرة الى الاستبيان الذى أجرتة مؤسسة جالوب الدولية والتى تعتبر أكبر مؤسسة تختص بالاستبيانات عالميا حيث صنفت مصر فى صدارة الدول الاكثر امانا فى افريقيا كما انها تتفوق على العديد من الدول الأوروبية .





أشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين وزاراتى السياحة والاستثمار وخاصة فيما يتعلق بتوقيع عقد رعاية مصر كراعى اقليمى افريقى لبطولة كأس العالم فيفا 2018 .





أضافت أن الوزارة أصبحت تستخدم أساليب وآليات تسويقية حديثة وأكثر تفاعلية للترويج للمقصد المصرى وانها اصبحت تستهدف شرائح جديدة من السائحين خاصة الشباب الذين يبحثون عن تجربة مختلفة فى رحلتهم مؤكدة أنهم سيجدون فى مصر تجربة فريدة .





وأوضحت أن الوزارة تعمل على التركيز على المنصات الرقمية الهامة التى أصبحت لغة العصر نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها خاصة من الشباب .





تابعت: أن الحملة تحتوى على العديد من الأحداث التفاعلية فى روسيا ودول أخرى فى أوروبا والتى ستتيح لنا الفرصة ان نقدم للعالم ما تزخر به مصر الحديثة بطريقة جديدة وأكثر جاذبية وذلك من خلال اكبر حدث رياضى عالمي، مشيرة إلى أن وزارة السياحة قامت بتحديث الموقع الالكترونى الترويجي الخاص بها بموقع مصغر جديد خاص ببطولة كأس العالم فيفا 2018 وهو كالاتى : " www.egypt.travel/worldcup".





وعن أهم محاور الحملة الترويجية أشارت وزيرة السياحة الى انها تشمل مواد ترويجية تفاعلية مليئة بالمواد الترفيهية لجذب السائحين من شتى أنحاء العالم لزيارة مصر وذلك تماشيا مع متطلبات العصر التكنولوجية وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات على المنصات الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لخلق محتوى عالمى .





سردت أن الحملة سوف تتضمن مسابقة "التذكرة الذهبية" التى سيتم إطلاقها يوم الجمعة 15 يونيو تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى الاولى فى بطولة كأس العالم مع منتخب أوروجواى فى مدينة سان بطرسبورج ثانى أكبر مدينة فى روسيا حيث تتيح المسابقة فرصة لفوز 30 مشجعًا من عشاق كرة القدم برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف الى مصر وذلك من خلال تشجيعهم مثل المصريين سواء كانوا موجودين خارج الملاعب التى ستقام عليها مباريات كأس العالم فى روسيا أو من أى مكان فى العالم وذلك عن طريق رفع صورهم أو مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام هاشتاج #هى دى مصر ، #this is Egypt ، experience Egypt .





وسيتم اختيار أكثر 30 مشجعًا يحصلون على اعجاب واعلى نسب مشاهدات من متابعى صفحاتهم للفوز برحلة استثنائية الى مصر مع شخص من ذويهم وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم وتستمر لمدة شهر .





كما أوضحت وزيرة السياحة أن رعاية مصر لبطولة كأس العالم يتيح الفرصة للترويج للمقصد المصرى داخل الملاعب خلال المباريات كما تتيح لوزارة السياحة لافتات الليد المتحركة التى تحيط بالملعب حيث ستكون فرصة لعرض الفيلم الترويجى "خى دى مصر" على شاشات عملاقة داخل 11 استاد تقام فيها مباريات كأس العالم فى روسيا .





وأضافت أنه سيتم الترويج للمقاصد السياحية المصرية من خلال عرض الأماكن السياحية المختلفة فى مصر على شاشات الكترونية عملاقة فى الـ11 مدينة روسية التى تستضيف مباريات كأس العالم .





أكدت الوزيرة أنه بالتزامن مع بطولة كأس العالم ستقوم الوزارة بإطلاق الحملة الترويجية لمصر فى العديد من الدول الأوروبية التي سوف تتأهل إلى نهائيات البطولة عن طريق لافتات إعلانية إلكترونية عملاقة وذلك فى عدد من المدن الكبرى بالاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية .





ونوهت وزيرة السياحة بأ نه بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة فى هذة الحملة سيتم استخدام الطرق التقليدية حيث سيتم عرض إعلان تليفزيوني جديد مدته 30 ثانية عن مصر فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وذلك خلال وقت الاستراحة بين الشوطين .





من جانبه قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة إن ملياري مشجع يتابعون مباريات كأس العالم وهي فرصة تم الإعداد لها على مدار شهرين .



وتابع يوسف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة نجحت فى الحصول على موافقة الفيفا لتكون مصر راعيا إقليميا لكأس العالم بالإضافة إلى بعض الحقوق الرياضية.



وكشف رئيس هيئة تنشيط السياحة عن خطته لاستثمار كأس العالم عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية لتشجيع السائح على زيارة مصر.



وتابع فى إطار خطته أنه سيتم استطلاع تجارب السائحين واستغلالها لجذب مزيد من السائحين بالإضافة إلى دعوة قادة الرأى والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الدول الرئيسية المصدرة للسياحة .



وحول الخطة التلفزيونية أعلن عن ضخ حملة إعلانية بالقنوات بعدة دول بالإضافة إلى استخدام شاشات العرض بالميادين الرئيسية بدول أوروبا أبرزها انجلترا ، اسبانيا ، المانيا ، بولندا .



كما تم استثمار حقوقنا فى كأس العالم لاستخدام اللوحات الاعلانية بـ ٦٤ مباراة للدعاية لمصر .



وأنهى رئيس الهيئة كلمته بأن حملته الاعلانية تعد من أهم الحملات السياحية خلال السنوات الأخيرة.