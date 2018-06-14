واشنطن: لن يكون هناك سلاح نووي في كوريا الشمالية بعد عامين ونصف

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تأمل في استكمال نزع السلاح النووي الكوري الشمالي في غضون عامين ونصف.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن "بومبيو"، قوله: إن إدارة ترامب تأمل في استكمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في غضون عامين ونصف، مضيفا: "أؤكد لكم أن التخلي الكامل والشامل عن السلاح النووي هو هدف الجميع".



