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أخبار العالم

واشنطن: لن يكون هناك سلاح نووي في كوريا الشمالية بعد عامين ونصف

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تأمل في استكمال نزع السلاح النووي الكوري الشمالي في غضون عامين ونصف.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن "بومبيو"، قوله: إن إدارة ترامب تأمل في استكمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في غضون عامين ونصف، مضيفا: "أؤكد لكم أن التخلي الكامل والشامل عن السلاح النووي هو هدف الجميع".

تأتي هذه التصريحات بعد القمة التاريخية التي عقدت بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في سنغافورة، والتي أعلن بعدها الرئيس الأمريكي عن نهاية التهديد النووي من كوريا الشمالية.

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