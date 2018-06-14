شاهد.. فضيحة تلاحق حكم مباراة السعودية وروسيا قبل كأس العالم

ينتظر العالم صافرة بداية مباراة افتتاح كأس العالم، وبشكل خاص المشجعين العرب، حيث يواجه المنتخب السعودي، الفريق الروسي صاحب الأرض والجمهور.





ونشرت قناة "العربية" السعودية تقريرًا عن حكم المباراة الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ومساعديه، الأرجنتيني خوان بيلاتي، ومواطنه وارنان ميدانا.





وقالت القناة أن بيتانا البالغ من العمر 43 عامًا، شارك للمرة الأولى في كأس العالم بمونديال 2014 بالبرازيل.





وكان أبرز ما جاء عن تاريخ بيتانا هو خطأ فادح ارتكبه فى إحدى مباريات الدوري الأرجنتيني.





وقالت القناة إن المباراة كانت ديربي بين فريقي دي لا بلاتا ونادي تشاكاريتا جونيورز، حيث لم يلحظ الحكم أن الكرة التي مررها أحد مدافعي تشاكاريتا تخطت خط الملعب بمسافة مترين تقريبًا.





وأضافت أنه في نفس المباراة احتسب ضربة جزاء ظالمة لصالح فريق دي لا بلاتا، وعلى الرغم من ذلك يأتي الحكم الأرجنتيني ثامنًا في تصنيف الفيفا مما أهله لخوض فعاليات كأس العالم.





ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الروسي في منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم، والتي تضم المنتخب المصري ومنتخب أوروجواي واللذين سيتواجهان في ثاني لقاءات المجموعة غدًا الجمعة.