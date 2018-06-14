مصطفى بكري: معركة الحديدة ستفتح الطريق لتحرير صنعاء من الحوثيين

أعرب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في معركتهما لتحرير مدينة الحديدة من الحوثيين.





وغرد "بكري"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً "وبدأت معركة تحرير الحديدة من السيطرة الحوثية التي حولت هذا الميناء الاستراتيجي الهام إلي أداة للتحكم في المساعدات الإنسانية لأكثر من ٨ ملايين يمني، واتخذت من الميناء ركيزة لتهديد أمن السفن العابرة عبر البحر الأحمر ، لقد طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة المفوضة من قبل التحالف العربي في قيادة القوات الحكومية اليمنية لتحرير هذه المدينة الهامة في اخطار الامم المتحدة لإخلاء المدينة من المتمردين الحوثيين درءا للدماء، الا ان الحوثيين صموا آذانهم ورفضوا الانسحاب متخذين من اطفال المدينة دروعا بشرية لعرقلة تقدم القوات اليمنية والاماراتية".





وأشار إلى أن تصريحات وزير الدولة الإماراتي الأخيرة بشأن تحرير المدينة والميناء سيخلق واقعا جديدا ويعيد الحوثيين الي المفاوضات، يعكس وجهة النظر التي تطالب بإنهاء سيطرة الحوثيين والعودة الي مائدة المفاوضات.





وأكد عضو مجلس النواب أن تحرير الحديدة سيكون بمثابة انتصار كبير يجبر الحوثيين وحلفاءهم علي إنهاء الحرب والعودة الي الخيار السلمي، موضحا أن هذه المدينة الهامة التي لا يقل عدد سكانها عن ٦٠٠ ألف مواطن عانت علي يد الحوثيين فوضى عارمة أدت الي انهيار الاوضاع الامنية ومقتل واصابة الكثيرين ونهب الثروات والممتلكات .





وتابع "بكري"، عبر مجموعة تغريدات له على "تويتر": أن المعركة الراهنة تهدف الي إنهاء الوضع غير الشرعي والحيلولة دون استمرار تلقي الحوثيين للأسلحة والذخائر والصواريخ البالستيه من ايران، او التحكم في مسار التجارة العالمية أو استمرار السيطرة ، مشيرا إلى أن كل هذه أمور توجب علي الامم المتحده اتخاذ موقف واضح وصريح يدعم القوات اليمنية والقوات الإماراتية في تحرير هذه البقعه الغالية من أرض اليمن الشقيق.





وأضاف أن إنهاء السيطرة الحوثية على الحديدة سوف يفتح الطريق إلي تحرير صنعاء وبقية المناطق الاخرى التي يتحكم فيها الحوثيون لانها لا تبعد عن غرب العاصمة اليمنية صنعاء بأكثر من ٢٣٠ كم مربع، لافتا إلى أن تحرير صنعاء يعني انهاء تحكم الحوثيين في أكثر من ٨٠٪ من واردات اليمن التي تدخل عبر هذا الميناء.





وتابع: "أبناء الحديدة الذين اكتووا بنار الحوثيين ينتفضون لمساندة القوات اليمنية والقوات الإماراتية التي قدمت ٤ من الشهداء علي طريق الحرية للشعب اليمني الشقيق الذي ارادت ايران وحلفاؤها اقتطاعه من جسد الامة واتخاذه قاعدة لتهديد أمن دول الخليج جميعا"، مشيرا إلى أن معركة الإمارات في اليمن هي دفاع عن أمن الإمارات التي بات مهددا بفعل العبث الايراني في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.