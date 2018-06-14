ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي لـ صحفي: أسئلتك سخيفة ومثيرة للسخرية

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
حسن محرم
خرج وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن هدوئه وتعامل بغضب حينما سأله صحفي حول كيف يمكن معرفة أن كوريا الشمالية تخلت عن سلاحها، بعد تصريحه بأنه بعد عامين ونصف لن يكون هناك تهديد نووي كوري شمالي.

ورد "بومبيو"، على هذا السؤال من الصحفي، خلال مؤتمر عقد على هامش زيارته لكوريا الجنوبية: "أجد هذا السؤال مهينًا وسخيفًا ومثيرًا للسخرية".

وقال "بومبيو"، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توصلوا إلى اتفاق حول مجموعة واسعة من القضايا، لكنه انتقد بشدة المراسلين حينما سألوه بشأن كيفية التحقق من نزع سلاح كوريا الشمالية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ولاقت تصريحات "بومبيو"، انتقادًا من قبل خبراء سلاح غربيين لأنه استخدم لغة غامضة مفضلة للنظام ولا يمكن من خلالها تقديم تعريف لنزع السلاح التي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية بشأن السلاح النووي الأمريكي، وفقا للصحيفة.

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي لـ صحفي: أسئلتك سخيفة ومثيرة للسخرية

الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل نسر الصعيد

عبد الفتاح:صلاح أدى تدريبا قويا اليوم ومشاركته بيد الجهاز الفني

توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

الاتحاد الأوروبي: سان جيرمان لم ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

تشجيع وخفة دم ..المصريون يدعمون المنتخب على هاشتاج روسيا 2018

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟