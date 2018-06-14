وزير الخارجية الأمريكي لـ صحفي: أسئلتك سخيفة ومثيرة للسخرية

خرج وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن هدوئه وتعامل بغضب حينما سأله صحفي حول كيف يمكن معرفة أن كوريا الشمالية تخلت عن سلاحها، بعد تصريحه بأنه بعد عامين ونصف لن يكون هناك تهديد نووي كوري شمالي.





ورد "بومبيو"، على هذا السؤال من الصحفي، خلال مؤتمر عقد على هامش زيارته لكوريا الجنوبية: "أجد هذا السؤال مهينًا وسخيفًا ومثيرًا للسخرية".





وقال "بومبيو"، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توصلوا إلى اتفاق حول مجموعة واسعة من القضايا، لكنه انتقد بشدة المراسلين حينما سألوه بشأن كيفية التحقق من نزع سلاح كوريا الشمالية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



