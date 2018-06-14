اشتعال سفينة عسكرية إماراتية على ساحل الحديدة باليمن بهجوم حوثي

اشتعلت سفينة عسكرية إماراتية قبالة ساحل الحديدة بعد أن أصيبت بهجوم للحوثيين.





وذكر مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية للأمن القومي الأمريكي عن مسئولين أمريكيين أن السفينة تعرضت لهجوم من الحوثيين وتتبع للإمارات، موضحين أن السفينة الحربية تشتعل حاليا في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.





يأتي هذا بعد يوم من إعلان الإمارات مقتل 4 من جنودها، دون أن تحدد مكان مقتلهم أو أسباب القتل، ومن بينهم ملازم بحري.





كما يأتي بعد يوم من إعلان الحوثيون أمس، الأربعاء، استهداف بارجة بحرية للتحالف العربي حاولت تنفيذ إنزال بحري.