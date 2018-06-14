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أخبار العالم

خطة سعودية إماراتية من 5 نقاط لتخليص الحديدة من قبضة الحوثيين

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن خطة مساعدات من خمس نقاط لمدينة الحديدة اليمنية والمناطق المحيطة بها بعدما شنت قوات التحالف بقيادة الرياض هجوما على المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مسئولون في مؤتمر صحفي بالرياض أمس إن البلدين يهدفان ضمن الخطة لإنشاء جسر بحري إلى الحديدة من أبوظبي عاصمة الإمارات ومدينة جازان جنوب السعودية.

وقال المسئولون إن البلدين سيوزعان أغذية وسيوفران إمدادات طبية ومعدات وعاملين بالمستشفيات وسيدعمان محطات توليد الكهرباء وسيقدمان دعما اقتصاديا. ‭‭

‬‬‬وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات لرويترز في الرياض إنه توجد عدة سفن متمركزة وهناك طائرات من الإمارات جاهزة للتوجه للمنطقة بمجرد أن يسمح الموقف بذلك.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في حديث لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن سفينتي مساعدات من السعودية والإمارات تنتظران في المياه قرب ميناء الحديدة.

وسينفذ الخطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. وقالت الوزيرة الإماراتية للصحفيين إن بلادها ستستخدم قاعدتها العسكرية في إريتريا في نقل المساعدات.

ويعد الهجوم على الحديدة هو أول محاولة من جانب بلدان التحالف لانتزاع السيطرة على مدينة رئيسية شديدة التحصين منذ تدخلها في الحرب قبل ثلاث سنوات لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن ازدحاما بالسكان بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتنذر العملية العسكرية، التي بدأت بعدما أمهلت الإمارات الحوثيين ثلاثة أيام للانسحاب من المدينة، بتفاقم أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتقول بلدان التحالف إنها ستسعى لاستمرار عمل ميناء الحديدة وإن بإمكانها تخفيف حدة الأزمة بمجرد سيطرتها على الميناء، وذلك من خلال رفع قيود الاستيراد التي فرضتها عليه غير أنها اتهمت الحوثيين بزرع ألغام بالميناء مما قد يطيل أمد جهود تخفيف الأزمة.

وقال سليمان المزروعي سفير الإمارات لدى بريطانيا لصحيفة (ذا ناشونال) المرتبطة بأبوظبي "إذا لم يلحق الحوثيون ضررا بالميناء من خلال تلغيمه، فإننا نؤكد لكم أن قوات التحالف لن تلحق ضررا بالميناء" مضيفا "المعلومات التي لدينا تشير إلى تلغيم أجزاء من هذه البنية التحتية".

وقالت ريم الهاشمي إن الإمارات تجهز روافع يمكنها القيام بعملية إحلال في حالة حدوث ضرر بالبنية التحتية في الميناء.

وقال المالكي لتلفزيون الإخبارية إن قوات التحالف بدأت بالفعل في إبطال مفعول الألغام التي زرعها الحوثيون وهم في طريقهم إلى الحديدة.

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