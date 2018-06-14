الرحلة الحلقة الثامنة والعشرون 28 .. اختفاء مي سليم في ظروف غامضة

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الرحلة العديد من الأحداث، حيث قام أسامة "باسل الخياط " بإبلاغ الشرطة عن نفسه بعد خطفه الى أتوبيس إحدى المدارس .





أما "كارما " ثراء جبيل فمازال لغز اختفائها مسيطر على الحلقة الجديدة , خاصة بعد أن وجدت الشرطة سيارتها على احد الطرق السريعة إلا أنها لم تكن متواجدة فيها , فيما اختفت أيضا سارة " مى سليم " بعد خروجها من المنزل , ومازل زوجها ووالديها يبحثان عنها.





تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيين كل منهم يكتم سرا ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.



