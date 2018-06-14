ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الرحلة الحلقة الثامنة والعشرون 28 .. اختفاء مي سليم في ظروف غامضة

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:33 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 28 من مسلسل الرحلة العديد من الأحداث، حيث قام أسامة "باسل الخياط " بإبلاغ الشرطة عن نفسه بعد خطفه الى أتوبيس إحدى المدارس .

أما "كارما " ثراء جبيل فمازال لغز اختفائها مسيطر على الحلقة الجديدة , خاصة بعد أن وجدت الشرطة سيارتها على احد الطرق السريعة إلا أنها لم تكن متواجدة فيها , فيما اختفت أيضا سارة " مى سليم " بعد خروجها من المنزل , ومازل زوجها ووالديها يبحثان عنها.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيين كل منهم يكتم سرا ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

يقوم ببطولة المسلسل باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ووليد فواز ومي سليم وتأليف عمرو الدالى وإخراج حسام على.

ترشيحاتنا

شاهد.. الظهور الأول لـ كارتيرون في استاد التتش لقيادة مران الأهلي

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

مصر والسعودية إيد واحدة.. هتافات الجماهير تشعل روسيا.. فيديو

قانون الحجاب يمنع لاعبة من المشاركة ببطولة دولية في إيران

أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

الأمم المتحدة تصدم إسرائيل بقرار يدين القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

تعرف على حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟