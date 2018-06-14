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أخبار البلد

مصطفى بكري: هناك مفاجآت مهمة في التشكيل الوزاري الجديد اليوم

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وجود مفاجآت في التشكيل الوزاري الجديد اليوم، الخميس، التي من المقرر أن تؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية صباح اليوم.

وغرد "بكري"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "الحكومة الجديدة تؤدي القسم امام الرئيس، وهناك مفاجآت مهمة جدًا في التشكيل الوزاري الجديد، ومرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وأسماء قوية ولها أدوارها الوطنية ستبرز، الوطن سيمضي إلي الأمام، والتاريخ يعيد رسم صفحاته من جديد". 

وتابع عضو مجلس النواب، في مجموعة تغريدات له عبر "تويتر"، أنه رغم الأزمات وحصار الأعداء ومحاولة إفشال الدولة التي تحدث عنها الرئيس أكثر من مرة، إلا أنها صمدت وتحدت ونجحت في الحفاظ علي الكيان ودحر المؤامرات التي تحيكها قوي من الداخل وأخري من الخارج.

وأكد "بكري"، أن مصر أصبحت الآن الدولة الأكثر تماسكا في المنطقة وستمضي نحو تحقيق المخطط الاستراتيجي للنهوض والتقدم.

وتابع: "أعرف أن الأكاذيب والشائعات التي تتردد من العواصم المتآمرة لن تتوقف، وسوف تزداد خلال الأيام القادمة، لتفسر كل شيء تبعا لمصالحها وأغراضها الدنيئة، لكن شعب مصر العظيم وقيادته ومؤسساته قادرون علي دحر كل الادعاءات التي اتوقع لها ان تتصاعد وتزيف الحقائق ولن تتوقف، وعينا بحقائق ما يجري وحرصنا علي مؤسسات دولتنا هو السلاح القادر علي الردع بتوضيح الحقائق والرد علي الأباطيل، الطريق طويل والأفراد ليسوا سوي تروس في آلة الوطن".

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