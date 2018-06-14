توفير خدمة واي فاي مجانية في شوارع شرم الشيخ لأول مرة

تم توفير خدمة (واي فاي) مجانية فى شارع السلام بشرم الشيخ توفير من خلال خطة تطوير المدينه لتضاحي أفضل مدن العالم في سابقه تعد الأولى من نوعها ليس فى شرم الشيخ فقط ولكن على مستوى الجمهورية



وقام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة - في الساعات الأولى من صباح الخميس- بتفقد محطة حي النور المتطوره والتي تشمل رصف وإنارة وتجميل وكشك انتظار للجمهور والزائرين مكيف ومزود بخدمة (واي فاي) المجاني كخدمة للمواطنين لأول مرة، ومزود أيضا بشاشات عرض، والمحطة مصممة طبقا لأحدث التقنيات التكنولوجيه وبها سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال المحافظ بأن هذه المحطة تعد كنموذج أولي سيتم تعميمه بشارع السلام بشرم الشيخ عبر إنشاء 10 محطات مزودة بخدمة (واي فاي) المجاني لجميع المواطنين بشرم الشيخ في خطوة لتعميمها بالمدينه ككل.



وأكد فودة أن هذا النموذج يتم تنفيذه دون تحميل موازنة الدولة أية نفقات، حيث تم التعاقد مع إحدي شركات الدعايه والاعلان لإنشاء هذه النماذج بالمجان في مقابل استغلالها في مجال الدعاية والإعلان، طبقا لشروط المحافظة.



وأشاد المواطنين بهذه الخدمة الجديدة، والتي تعتبر علي حد قولهم حلم تحقق على أرض شرم الشيخ.



وقام المحافظ بتفقد أماكن شاشات عرض مباريات كأس العالم 2018 بمنطقتي شارع قصر الثقافة والسوق القديم، حيث سيتم عرض المباريات بها بالمجان للجمهور بالإضافة لشاشة بمدينة طور سيناء.