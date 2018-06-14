أمر واقع الحلقة 28.. تورط نهى عابدين وريم مصطفى فى قضايا إرهابية

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "أمر واقع" العديد من الأحداث، حيث طلب نضال " نيكولا معوض " من جومانا "دينا فواد " ان تقوم له بإحضار الفلاشة التى كان يحتفظ بها أحمد هدايت " نبيل الحلفاوى " مقابل ان يقوم بتبرئه الضابط عمر " أحمد وفيق " من جريمة القتل .



وتمكن أحد الاشخاص التابعين الى التنظيم الارهابى من توريط فرح " دريم مصطفى " وشقيقه الضابط حمزة " نهى عابدين " فى قضايا إرهابية .



ونجح كل من حمزة وعمر فى نهاية الحلقة فى العثور على الفلاشة التى كان يحتفظ احمد هدايت ويكشف من خلالها العناصر الارهابية , الا ان الاخير قام بالهروب لها فور العثور لها .



العمل تدور أحداثه فى إطار بوليسى ويرصد العمليات الإرهابية التى يقوم بها بعض الخارجين على القانون، من خلال عدد من ضباط العمليات الخاصة الذين يسعون لوقف عدد من العمليات الإرهابية فى مصر، كما يبرز المسلسل التضحيات التي يقوم بها هؤلاء الضباط تجاه المتربصين بأمن البلاد.



المسلسل بطولة كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى.