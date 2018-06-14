ليالى أوجينى الحلقة 28 .. الحجز على ممتلكات زوج إنتصار

شهدت الحلقة 28 من مسلسل ليالي أوچيني، العديد من الأحداث، أبرزها قيام الطبيب فريد "ظافر العابدين " بالتعدى على زوج كريمان "أمينة خليل " إثناء وجوده تحت تاثير الكحل .



وشهدت الحلقة الحجز على مملتكات صدقى " بطرس غالى " زوج نعمات " إنتصار " , و وهو ما دفع خطيب نجلته نبيلة " مريم الخشت " الى فسخ الخطوبة , إما صوفيا " إنجى المقدم " فقد شهدت الحلقة عودة نجلها الوحيد من الحرب , الا انه فقد ذراعه وهو ما جعله يدخل فى أزمة نفسية .



العمل تدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسباني، سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق، وإخراج هانى خليفة، ومن بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.