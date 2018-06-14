تنظيم القاعدة ينشر فيديو لاختطاف مسنة فرنسية في مالي

ظهرت الرهينة الفرنسية، صوفي بيتروني، المختطفة في مالي في نهاية عام 2016، في فيديو جديد.





وبحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية فإن صوفي بيتروني، توجهت بالحديث إلى ابنها قبل أن تتوجه إلى الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون ورغم عدم وجود أي علامة تشير للتاريخ على الفيديو، إلا أن السيدة نوهت بأنه تم تسجيل الفيديو في 7 يونيو الجاري.





وتبلغ الرهينة 75 عاما، وكانت تدير في مالي منظمة لمساعدة الأيتام، قبل أن تتعرض للاختطاف في مدينة جاو بشمال مالي في 24 ديسمبر 2016، بواسطة رجال مسلحين.



