المغربي: وثيقة تأمين المعاش معتمدة من هيئة الرقابة على التأمين

طالب الخبير التأمينى محمد المغربي رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، بتكثيف الترويج لوثيقة " تأمين المعاش" المصدرة من مصر للتأمين ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي التامين .



وقال المغربى ،فى تصريحات صحفية له ،إن الهدف من الوثيقة هو حصول الفرد المؤمن عليه على معاش متناسب مع الدخل الحقيقي له خاصة نع تطور الظروف الاقتصادية حيث أصبح معاش التأمين الإجتماعى لا يتناسب مع الدخل .



وتابع :يمكن لأى شخص أن يشترى الوثيقة بشرط ألا يقل السن عن 20 سنة عند بدء التأمين وألا يزيد السن عن 50 سنة ، ويختار العميل بداية صرف المعاش له من سن 55 أو 60 أو 65 ويصرف مدى الحياة بحد ادنى 15 سنة للورثة ويقدر قسط الوثيقة على حسب سن المؤمن و المعاش الذى يرغب فيه المؤمن والسن الذى يصرف فيه المعاش ،نجد مثلا أن القسط سيكون 32 جنيه شهريا لو رغب فى معاش شهرى 100 جنيه عند الاشتراك في سن 35 ليحصل على المعاش عند سن ال60، ويرفع القسط إلى 320 جنيه فى حالة الرغبة في معاش 1000 جنيه وهكذا ..



وأشار المغربي إلى أن هناك مزايا عديدة للوثيقة أولا: فى حالة الوفاة قبل استكمال باقى أقساط الوثيقة والوصول الي سن صرف المعاش تقوم شركة التأمين بصرف للوراثة سنة معاش مرة واحدة ،ثم تصرف الشركة لهم شهريا المعاش المتفق عليه بحد ادنى 15 سنة.



ثانيا: لو سدد المؤمن عليه آخر قسط وبالتالى وصل إلى سن المعاش يصرف له المعاش مدى حياته بزيادة 5%سنويا لمدة 15 سنة ثم يثبت له بعد ذلك مدى الحياة ، ولو توفى يصرف للورثة معاش لمدة 15 سنة ناقص الفترة التى صرف فيها للمؤمن عليه خلال فترة حياته منذ بلوغه سن المعاش .



وأضاف المغربى ان دور شركات الوساطة التأمينة هو تعريف العميل بالمزايا التى تقدمها الوثيقة واختيار مبلغ الوثيقة والمعاشات المناسب لامكانياته وإنهاء كافة المستندات له وطوال فترة الوثيقة تعمل الوساطة التأمينية كمدير أعمال المؤمن عليه بمعنى لو احتاج الى تعديل فى قيمة الوثيقة بالزيادة أو النقصان والمساعده في إنهاء إجراءات العميل أو الورثة في صرف المعاش مشيرا إلى أنه لا يحصل على أى مقابل من العميل مقابل تلك الخدمات ولكن من خلال شركة التأمين نفسها.



وأوضح المغربي ،يستطيع العميل اختيار طريقة السداد التى تتناسب مع ظروفة" سنوي ،نصف سنوى ،ربع سنوى اوحتى شهرى" وفى حالة تعثر المؤمن عليه لظروف خارجة عن إرادته يتم تقليل القسط وبالتالى تقليل المعاش، ولكن فى حالة طلب العميل تصفية الوثيقة قبل المدة المحددة يوجد جدول يوضح قيمة التصفية في كل سنة من الوثيقة .



وأكد المغربى، أن الوثيقة تحتاج إلى المزيد من التوعية وتعريف الأفراد بها للاستفادة من معاش أفضل على مدى الحياة بعد بلوغ سن المعاش .