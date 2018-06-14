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منوعات

الملكة إليزابيث تصطحب ميجان زوجة الأمير هاري في رحلة بالقطار

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
رويترز
تنضم أحدث شخصية بالعائلة البريطانية المالكة، ميجان دوقة ساسكس، إلى الملكة إليزابيث اليوم الخميس في أول ارتباط رسمي بمفردها، دون زوجها الأمير هاري حيث ستتوجه ميجان بالقطار الملكي إلى شمال غرب انجلترا للمشاركة في عدة أحداث خلال اليوم.

وبعد أن شاهد الملايين حول العالم حفل زفافها على حفيد الملكة إليزابيث في قلعة وندسور الشهر الماضي، ستكون زيارات اليوم الخميس نموذجا للارتباطات التي سيتعين على الممثلة الأمريكية السابقة ونجمة المسلسل التلفزيوني (سوتس) أن تؤديها بوصفها عضوا عاملا بالأسرة المالكة.

وستفتتح الملكة إليزابيث (92 عاما) وميجان (36 عاما) رسميا جسر (ميرزي جيت واي) المقام فوق نهر ميرزي. والجسر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية فى بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

وستتوجه الملكة مع دوقة ساسكس إلى تشستر لافتتاح مجمع (ستوري هاوس) والذي يضم مكتبة ومسرحا ودارا للسينما، وستشاهدان عرضا راقصا وستستمعان إلى أناشيد يغنيها تلاميذ من المنطقة قبل أن تتناول الغداء في مبنى البلدية.

وكان مكتب الأمير هاري قد أعلن هذا الأسبوع أنه وميجان سيسافران إلى استراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا هذا العام.

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