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ثقافة

الشاعر علاء الدين ظاهر يكتب في ذكري عبد الله كمال "غاب عن العين"

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:57 ص
صدى البلد

بجد..!بيقولوا عدوا 4 سنين
ع اللي راح وغاب عن العين
من الدنيا كان قلبه موجوع

من ساعتها القلب حزين
ولا عرف يفرح له يومين
والنبض عمال يبكي دموع

ع الأستاذ اللي راح وسابنا
من يومها والحزن صابنا
علشان دي رحلة بلا رجوع

مهما نشوف ما فيش زيه
علشان في عنينا انطفأ ضيه
واللي بعده ولا يشبهوه

حاولوا كتير وما عرفوش
ده لأن اتلونت وشوش
اللي حاولوا يقلدوه

اللي كانوا معارضين ليه
اكتر ناس اترحموا عليه
علشان كانوا بيحترموه

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