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قائمة المباريات المذاعة على التليفزيون المصري بقرار من FIFA.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
تعرض شاشة التليفزيون المصري 22 مباراة من بطولة كأس العالم المقامة بروسيا، على نايل سبورت أرضيًا؛ وحسب البيان العاجل الصادر عن الفيفا

وفيما يلي موعد المباريات:

مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم اليوم الخميس 14 يونيو فى الخامسة مساء بين روسيا والسعودية، وفى الثانية ظهر الجمعة مباراة مصر وأوروجواى، وفى الثامنة مساء الجمعة مباراة البرتغال وإسبانيا.

الأحد 17 يونيو : مباراة ألمانيا والمكسيك فى الخامسة مساءً ويعقبها فى الثامنة مساء مباراة البرازيل وسويسرا.

الثلاثاء 19 يونيو : مباراة مصر وروسيا في الثامنة مساء.

الخميس 21 يونيو : مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى الثامنة مساء.

السبت 23 يونيو : مباراة ألمانيا والسويد فى الثامنة مساء.

الإثنين 25 يونيو مباراة مصر والسعودية، فى الرابعة عصرا.

الإثنين 25 يونيو : مباراة إسبانيا والمغرب، فى الثامنة مساء.

الثلاثاء 26 يونيو : مباراة الدنمارك وفرنسا، فى الرابعة عصرا.

الخميس 28 يونيو : مباراة إنجلترا وبلجيكا، فى الثامنة مساء.

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