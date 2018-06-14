نجم مانشيستر يونايتد يرغب في الرحيل بسبب مورينيو والإدارة

أكد وكيل اللاعب الفرنسي ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني مارسيال، أنه يرغب في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة "بليتشر ريبورت" الإنجليزية، فيليب لامبولي وكيل مارسيال، قال إن الفريق الإنجليزي لا يقدر موكله، بعد عدم قدرتهم على الوصول إلى اتفاق حول عقد جديد.





وأضاف أنه عندما يكون اقوى نادي في العالم لا يستطيع الوصول إلى اتفاق بعد 8 أشهر من المفاوضات، فذلك يعني أنهم لا يتفاوضون من الأساس، ولا يريدون حقا جعله عضوا هاما بالفريق.





وأشار لامبولي إلى المشاكل التي تشوب علاقة مارسيال بمدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، وأنها أثرت على قرار مارسيال، حيث قال إن مارسيال ببساطة يريد اللعب والاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى،وأن طبيعة شعور اللاعب تجاه مدربه أمر ضروري للغاية.





وأشارت الصحيفة إلى أن مشاكل مارسيال ومورينيو أصبحت سرا مكشوفا منذ شهور، حيث كافح اللاعب من أجل المشاركة لعدد مناسب من الدقائق.





يذكر أن اللاعب الفرنسي تم استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة بكأس العالم، بسبب عدم ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الماضي، فضلا عن عدم مشاركته بعدد كبير من المباريات.





وكان المدرب جوزيه مورينيو قد انتقد أداء مارسيال خلال العديد من المؤتمرات الصحفية عقب بعض المباريات.