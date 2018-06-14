فى عيد ميلادها.. تعرف على سر تعنيف فاتن حمامة لسيمون

تحتفل اليوم المطربة والممثلة سيمون بعيد ميلادها بعد أن ظهرت موهبتها بقوة فى أوائل التسعينات من خلال عدد من الاغانى أبرزها: مش نظرة وابتسامة، وساعتي مش مضبوطة، وبتكلم جد مع المغني حميد الشاعري



ونحجت سيمون فى اقتحام مجال التمثيل بمشاركتها للفنانة فاتن حمامة بطولة فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 لتتوالى بعد ذلك تقديم عدد من الافلام وبعض المسرحيات برفقة الفنان محمد صبحى.



وأكدت "سيمون" ان الفنانة فاتن حمامة عنفتها بشدة بسبب أدائها أحد المشاهد الخطيرة فى فيلم "يوم مر ويوم حلو" حيث كان المشهد عبارة عن محاولة انتحار للشخصية، من خلال إشعال النيران فى جسدها، وهو ما رفضت فاتن حمامة ان تقوم به "سيمون" لصغر سنها، الا ان المخرج أصر على ذلك، وتم تنفيذ المشهد، وهو ما جعل سيدة الشاشة العربية تطلب منها عدم القيام بمثل هذه المشاهد مرة أخرى حفاظًا على حياتها.