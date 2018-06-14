هاني شاكر يتألق في ختام سهرات رمضان بالأردن بحضور سفير مصر.. صور

تألق أمير الغناء العربي هاني شاكر في احياء حفل ختام السهرات الرمضانية التي أقيمت داخل خيمة "طال السهر" بالعاصمة الأردنية عمان.



حضر هاني شاكر بصحبة زوجته نهلة وكان في استقبالهما صديقه الأردني المنتج عنان عوض وطارق عادل السفير المصري وتامر عبد المنعم مدير أعماله وكان ضمن الحضور الفنان سامح حسين وايمان السيد دانى نعمه وهيثم رطروط .. وغيرهم.



وقدم عددا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "وأنت ماشى فى مصر"، "بحبك أنا" ،"بعد حبك" ، "لو روحت بعيد" .. بالاضافة الى "وعد منى"،"مسا النور والهنا" لوردة، "كل ما أقول التوبة" و"جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ و"على الضحكاية" و"أنا قلبى ليك".. وعقب انتهاء فقرته حرص عدد كبير من الحضور على مشاركته التقاط الصور التذكارية بطريقة الـ "selfie".