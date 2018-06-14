عرض «الجفت الواوي الذئب والصبي» ضمن ليلة الأفلام اللبنانية القصيرة

يُعرض فيلم الجفت، الواوي، الذئب والصبي للمخرج وليد مونّس ضمن فعاليات النسخة الثانية من ليلة الأفلام اللبنانية القصيرة التي ستقام يوم الأربعاء 20 يونيو في سينما متروبوليس أمبير ــ صوفيل ببيروت.



ومن المقرر عرض الفيلم مع ثلاثة أفلام أخرى هي تشويش للمخرجة فيروز سرحال، متوسط للمخرج طلال خوري و 95 Octane للمخرج فرانسوا يزبك.



الفيلم بطولة فيديل بدران، علي منيمنة، جاد بدران، ليال غانم، إنتاج جنان شعيا ووليد مونّس، سيناريو وإخراج وليد مونّس؛ وتدور أحداث الفيلم في إحدى القرى الجبلية بلبنان، يستخدم أخان بندقية والدهما دون علمه غير مدركين للعواقب المؤلمة لفعلتهما.



كان الفيلم قد عُرض تجاريًا ضمن برنامج شورتات الأوسكار للمرة الأولى في جولة من أربعة عروض بمدينتين مصريتين، وقد بيعت كامل تذاكر العروض، ويضم البرنامج 5 أفلام قصيرة عربية نالت جوائز الأوسكار أو ترشحت لها.