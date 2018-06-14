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فن

هاني سلامة يتزوج ستيفاني صليبا في الحلقة 28 من فوق السحاب

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
محمد نبيل
شهدت الحلقة 28 من مسلسل "فوق السحاب" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة والتي كانت بدايتها مع اتفاق ماندو"هاني سلامة" مع الداخلية من اجل القبض على صفية" رشا بن معاوية" الزوجة الثانية لكمال" إيهاب فهمي" والتي قامت بخطف أبنه شقيقة ماندو" ياسمين", وبالفعل تمكنت الداخلية من القبض عليها .

شهدت الحلقة طلب ماندو الزواج من تاليا " ستيفاني صليبا" وتم إقامة فرح كبير في منطقة نزلة السمان ولكن مرض الدب" إبراهيم نصر" افسد فرحهم , حيث تم نقله للمستشفي بعد بداية الفرح بساعات .

مسلسل "فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وهبة عبد الغني وشادي ألفونس وتوني ماهر، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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