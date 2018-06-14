الحريري: بن سلمان حكيم وحازم ونجح في إفشال المؤامرات

علق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري على مرور عام من وصول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى منصب الرجل الثاني في المملكة السعودية، قائلا إن السياسات الحكيمة والحازمة التي اعتمدها لمواجهة المحاولات الهادفة إلى تفتيت الدول العربية واستهداف أمنها واستقرارها، نجحت بفاعلية في إفشال هذه المحاولات وأكدت الدور الريادي للمملكة وقيادتها في القدرة على التعامل مع المخاطر والوقوف سدا منيعا أمام الأعداء المتربصين بها شرا.





وتأتي هذه التصريحات لتكذب تقارير إعلامية حول توتر العلاقة بين الحريري وبن سلمان، والشائعات المشبوهة بشأن تعرض الحريري للاختطاف في المملكة السعودية العام الماضي كما تأتي هذه التصريحات بعد تصريحات أخرى للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ألمح فيها إلى أن الحريري وضع قيد التحفظ في السعودية، وأن تدخله حل الأزمة.





وتابع الحريري في حوار مع وكالة "واس" السعودية أن الخطط والإجراءات التي اعتمدها بن سلمان على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، تعبر بوضوح عن رؤية مستقبلية ثاقبة للحفاظ على موقع المملكة الاقتصادي المتقدم في المنطقة والعالم، والإصرار على النهوض بالمستوى المعيشي للشعب السعودي.





وأوضح أن الإجراءات التي انتهجها محمد بن سلمان في الانفتاح والاستجابة لتطلعات المرأة السعودية حققت نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطن السعودي.





وأكد أن تكريس بن سلمان لنهج الاعتدال، إنما يجسد جوهر سياسة المملكة على الدوام، وهي السياسة الصائبة التي أدت إلى كبح جماح التطرف بكل أشكاله ووضع حد لآفة الإرهاب، وحصنت المجتمع السعودي من مخاطرها وتداعياتها المدمرة.



