ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الادعاء في لوس أنجلوس ينظر قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
قال الادعاء في لوس أنجلوس إن فريقه المعني بالجرائم الجنسية ينظر قضية ضد النجم سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام (روكي).

ولم يقدم جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس انجليس تفاصيل، لكنه قال أمس الأربعاء إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.

ولم يرد ممثلون عن ستالون (71 عاما) على مكالمة هاتفية للتعليق.

كان مارتن سينجر محامي ستالون قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".

وقالت شرطة سانتا مونيكا في ديسمبر كانون الأول إنها تحقق في شكوى قدمت في نوفمبر تشرين الثاني 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينات.

وانطلق ستالون (71 عاما) إلى عالم الشهرة بفيلم (روكي) في عام 1976 والذي حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و(روكي).

ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.

وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.

وفي الشهر الماضي تم توجيه الاتهام للمنتج هارفي واينستين في نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وفي أبريل، أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا عام 2004.

ترشيحاتنا

7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بتشنج الرقبة

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو

حديث مثير بين هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.. فيديو

الجماهير السعودية بشوارع روسيا اليوم.. صور

شاهد.. ليندمان يظهر في الأهلي

توفير خدمة واي فاي مجانية في شوارع شرم الشيخ لأول مرة

ستيفانو غابانا يسخر من سيلينا جوميز ويلقبها بالقبيحة

الإمارات تمنح إقامات مؤقتة مجانية للباحثين عن عمل لأول مرة

أول تعليق من نتنياهو على قرار الأمم المتحدة بإدانة جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين

مصطفى بكري: هناك مفاجآت مهمة في التشكيل الوزاري الجديد اليوم

أبو لـ صدى البلد: مصر ستصل لدور الـ8 في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟