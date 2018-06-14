الادعاء في لوس أنجلوس ينظر قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

قال الادعاء في لوس أنجلوس إن فريقه المعني بالجرائم الجنسية ينظر قضية ضد النجم سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام (روكي).





ولم يقدم جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس انجليس تفاصيل، لكنه قال أمس الأربعاء إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.





ولم يرد ممثلون عن ستالون (71 عاما) على مكالمة هاتفية للتعليق.





كان مارتن سينجر محامي ستالون قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".





وقالت شرطة سانتا مونيكا في ديسمبر كانون الأول إنها تحقق في شكوى قدمت في نوفمبر تشرين الثاني 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينات.





وانطلق ستالون (71 عاما) إلى عالم الشهرة بفيلم (روكي) في عام 1976 والذي حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و(روكي).





ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.





وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.



