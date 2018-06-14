أرقام لا تفوتها قبل مونديال روسيا..3 منها تخص المنتخب المصري.. فرصة تاريخية لـ محمد صلاح بمبارة الأورجواي..الصراع يشتعل بين البرازيل وألمانيا.. ورقم قياسي لعدد مشاهدي مونديال 2014

* الحضري أكبر اللاعبين سنًا.. و4 لاعبين من مواليد السبعينيات في روسيا * حارس كرواتيا الأطول قامة بـ2.1 متر.. وأقصر اللاعبين سعودي 164 سم * الهزيمة التاريخية للسعودية أمام ألمانيا بثمانية أهداف ليست الأكبر في تاريخ المونديال





نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تقريرا بعنوان "كأس العالم في أرقام" وشمل أبرز الأرقام التي يجب أن نلقي عليها نظرة قبل الدخول في أجواء منافسات كأس العالم الـ21 روسيا 2018".





ويضم كأس العالم 32 فريقا، و736 لاعبا من 311 ناديًا، منهم 186 لاعبا شاركوا بمونديال البرازيل 2014، ومن الأرقام الطريفة أن 11 لاعبا في صفوف نادي يوفينتوس الإيطالي سيشاركون بالمونديال في حين أن المنتخب الإيطالي لم يتمكن من الصعود.





ويظل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالمونديال من نصيب منتخب البرازيل، بالفوز 5 مرات، لكن هناك فرصة للماكينات الألمانية صاحبة الـ4 نجمات للحاق براقصي السامبا.





ولا يزال الجوهرة السوداء، بيليه، محتفظا برقمه القياسي كأكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف الدولية بـ77 هدافا، فيما يبقى الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية على الإطلاق، اللاعب الإيراني علي دائي بـ109 أهداف، وأكثر اللاعبين المشاركين بمونديال روسيا تسجيلا للأهداف الدولية هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ81، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي ب،61 هدف، لكن أكثر اللاعبين تسجيلا بتاريخ المونديال هو الألماني، ميروسلاف كلوزه 16 هدفا.





وعلى ذكر مونديال البرازيل 2014، فقد شاهده عدد مهول وصل إلى 3.2 مليار مشاهد حول العالم.





وسيكون قائد المنتخب المصري عصام الحضري أكبر الاعبين سنا في تاريخ المونديال بـ45 عام، فإن الحارس الكرواتي، لوفري كالينيتش، سيكون أكثر الاعبين طولا بـ 2.01 سم، وسينال اللاعب السعودي يحى الشهري لقب الأقصر طولا بالمونديال بـ1.64 مترا.





فيما سيكون أصغر اللاعبين سنا فى المونديال هو الأسترالي دانيال أرزاني 19 عاما، ليظل الرقم القياسي بأصغر اللاعبين سنا في تاريخ المونديال، هو الأيرلندي نورمان وايتسايد بـ 17عاما و41 يوما، وذلك في مونديال 1982.





ويدخل لاعب المنتخب الأخضر السعودي، محمد السهلاوي، كأس العالم حاملا لقب هداف التصفيات بتسجيل 16 هدفا في 14 مباراة.





ومن بين الأرقام الغريبة هو أن البلد المستضيف لكأس العالم 2018، هو أقل المنتخبات المشاركة في التصنيف الدولي، حيث يحتل المنتتخب الروسي المركز الـ70 عالميا.





وهناك 4 لاعبين سيشاركوا بالمونديال من مواليد السبعينيات، وهم المصري عصام الحضري، والمكسيكي رفائيل ماركيز، والروسي سيرجي إيناسيفيتش، والأسترالي تيم كاهيل.





وسيبلغ النجم محمد صلاح عامه 26 يوم مباراة مصر والأرجواي، وفي تاريخ المونديال هناك 6 لاعبين فقط سجلوا في يوم عيد ميلادهم بكأس العالم.





ويتصدر نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية التي لديها لاعبين بكأس العالم بروسيا، بـ16 لاعبا، يليه ريال مدريد الإسباني بـ15 لاعبا، وبرشلونة الإسباني بـ14 لاعبا، وهناك 49 لاعبا بالمونديال ولدوا بفرنسا.





ويأتي مدرب منتخب الأورجواي، أوسكار تاباريز، 71 عاما، ثانيا كأكبر المدربين سنا في تاريخ المونديال، بعد المدرب الألماني أوتو ريهاجل، فيما يأتي المدرب السنغالي أليو سيسيه، 42، كأصغر مدرب بمونديال روسيا، فيما كان أصغر المدربين على الإطلاق بكأس العالم، الأرجنتيني خوان خوسيه تراموتلا،حين كان عمره 27 عاما، عندما قاد الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 1930، لكنه خسر أمام الأورجواي بثلاثية مقابل هدف.





وسيرحب كأس العالم روسيا 2018 بمشاركة منتخبي أيسلندا وبنما، للمرة الأولى في تاريخ البلدين.



