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فن

منتج مسلسل الوصية يوجه رسالة شكر لأحمد فهمي

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
محمد نبيل
وجه المنتج كريم أبو ذكري رسالة شكر للفنان أحمد فهمي لحلوله ضيف شرف فى الحلقة الـ28 من مسلسل "الوصية" وإثارته للجدل بسبب تقليده للفنان أحمد السقا والذي ظهر كضيف شرف أيضًا في مسلسل "رحيم".

وشارك "كريم" مشهد "فهمي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلًا: "شكرًا لاخويا و حبيبي احمد فهمي علي تشريفنا في مسلسل الوصية ، و كل الاحترام لصناع العمل الناجح الجميل رحيم، واهم حاجة لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري.

وجسد "فهمي" ضمن الحلقة دور أب ضعيف الشخصية يحاول أن يجعل ابنه فخورا به، وتعرض ابنه للخطف مع "ايبو" أو أكرم حسني و"سمسم" الذي يجسد دوره أحمد أمين، وعلى غرار مشهد السقا في مسلسل "رحيم" الذي يتقذ فيه "رحيم" أو ياسر جلال، أنقذ أحمد فهمي المخطوفين، ولكن بطريقة كوميدية، كما قلد فهمي الفنان أحمد السقا في طريقة أدائه.

مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى، تأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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