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أخبار العالم

الإمارات تمنح إقامات مؤقتة مجانية للباحثين عن عمل لأول مرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
اعتمدت الإمارات تسهيلات سفر جديدة للباحثين عن عمل على أراضيها، ومن بينها منح إقامات مؤقتة بدون رسوم تمتد لـ 6 شهور للمخالفين الباحثين عن عمل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مجلس الوزراء، اعتمد أمس، برئاسة الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة عدد من القرارات الاستراتيجية منها التصديق على حزمة تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أراضيها.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للباحثين عن عمل الحصول على إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 شهور، وكذلك إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.

واعتمد المجلس أيضًا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وعلق بن راشد عقب تبني هذه القرارات بالقول إن مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والاكثر جاذبية للمستثمرين كافة.

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