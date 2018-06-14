الصحف السعودية: التحالف يستعيد النخيلة مع بداية معركة تحرير الحديدة اليمنية.. مونديال روسيا ينطلق بمباراة شرسة بين روسيا والسعودية.. الآستانة في جنيف لوضع الدستور السوري

- الشرق الأوسط: التحالف يفتتح عملية الحديدة باستعادة النخيلة

- الحياة: ضامنو الآستانة في جنيف لحسم الدستور السوري

- الرياض: ملف أمريكا وكندا والمكسيك يفوز بتنظيم كأس العالم 2026





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على استعادة التحالف العربي النخيلة في مدينة الحديدة مع بداية العد التنازلي لتحرير المدينة وركزت على انطلاق مونديال كأس العالم اليوم الخميس، بمباراة تجمع بين روسيا المضيف والسعودية.



واهتمت الصصحف السعودية باجتماع في جنيف لوضع الدستور السوري، وكذلك تصريحات ترامب بانتهاء التهديد النووي لكوريا الشمالية.





صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أطلق عملية "النصر الذهبي" لتحرير مدينة الحديدة من قبضة ميلشيات الحوثي، أمس بعد انتهاء المهلة التي قدمها التحالف للأمم المتحدة من أجل إقناع الحوثيين بتسليم المدينة. وأسفر اليوم الأول من العملية عن استعادة عدد من المناطق المحيطة بالحديدة مثل النخيلة وقرى في مديرية الدريهمي.



وأعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن مبادرة نقل السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها للأمم المتحدة، لا تزال مطروحة.



و قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن قرار تحرير الحديدة اتخذ من الحكومة اليمنية بعد استنفاد جميع الجهود السياسية، مضيفًا أن المتمردين منحوا فرصة ومساحة كاملة لتسليم الحديدة ومينائها للحكومة لكنهم رفضوا.



وأعلنت السعودية والإمارات أمس عن مبادرة إنسانية للحديدة. كما أعلنت أبو ظبي عن استشهاد أربعة من الجنود الإماراتيين أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف.



وأشارت الحيفة إلى أن الأنظار حول العالم، تتوجه اليوم نحو ملعب لوجنيكي في موسكو، لمتابعة المواجهة بين روسيا المضيفة والسعودية في افتتاح مونديال 2018 لكرة القدم. ورغم أن هذه المواجهة مجرد انطلاق للمنافسات، فإنها تبدو مصيرية للمنتخبين في المجموعة الأولى التي تضم الأوروجواي ومصر.



وفي معسكر السعودية التي تعود للنهائيات للمرة الأولى منذ 2006، يحدو المنتخب «الأخضر»، الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه فى التأهل للدور الثاني. ويأمل الأرجنتيني خوان أنطونيو، الذي تولى قيادة المنتخب السعودي في نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه إدجاردو باوتسا، في قيادة الفريق إلى ثمن النهائي على الأقل، وهي أفضل نتيجة حققها في تاريخ مشاركاته في كأس العالم (1994). ويدرك بيتزي أن المباراة ضد روسيا ستكون مفصلية في تحديد وجهة فريقه، لكن «المنتخب الروسي ليس بالسهل، ويكفي أنه مستضيف البطولة».



في المقابل يدخل المنتخب الروسي الذي يحتل المركز الـ70 في التصنيف العالمي خلف السعودية بثلاثة مراكز، المباراة الافتتاحية تحت الضغط لأنه مطالب بتحقيق نتيجة على أرضه وبين جمهوره وهو يسعى للتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفيتي.



من جهة أخرى، فاز الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 على حساب الملف المغربي، وذلك بحسب التصويت الذي أجرته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) أمس. ونال الملف المشترك 134 صوتًا مقابل 65 صوتًا للمغرب الذي كان يسعى للمرة الخامسة لاستضافة المونديال.





وبينت صحيفة "الحياة"، أنه على وقع احتدام التوتر في مدينة إدلب الخاضعة لاتفاق مناطق «خفض التصعيد»، يُعقد في جنيف الأسبوع المقبل اجتماع لضامني «آستانة» (روسيا وتركيا وإيران) للبحث في تشكيل لجنة الدستور، في وقت عاد الملف الكيماوي إلى الواجهة مجددًا، عندما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أن التحاليل أكدت استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور المحظورين في هجوم وقع جنوب مدينة اللطامنة في محافظة حماة.



وفي مؤشر على التوافق على توسيع دور منصة «آستانة» في التسوية السورية، كشف المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في ختام جولة إقليمية قادته إلى موسكو وأنقرة وطهران والقاهرة، أن «مسؤولين كبارًا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف يومي 18 و19 الشهر الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية». ولم يستبعد في بيان «دعوة بلدان أخرى إلى مناقشات حول الملف في الوقت المناسب» فيما تفاقم التوتر الأمني في إدلب التي ضرب غربها أمس انفجارًا تبناه تنظيم داعش، واستهدف أحد مقرات هيئة تحرير الشام»، وأدى إلى مقتل وجرح نحو 14.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر أن بيونج يانج، لم تعد تعد تشكل تهديدًا نوويًا، فيما عدّد الإعلام الكوري الشمالي «تنازلاته» بعد القمة التي جمعته بالزعيم كيم جونج أون. في الوقت ذاته، يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات في سيول، لطمأنة الحليفين الكوري الجنوبي والياباني بعد قرار ترامب وقف المناورات العسكرية المشتركة مع الشطر الجنوبي.



وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة أمس، كتب ترامب على موقع تويتر: «يمكن الجميع أن يشعر الآن بمقدار أكبر من الأمان. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية. الاجتماع مع كيم جونج أون كان تجربة مثيرة وإيجابية جدًا». وأضاف: «لا حدود لما يمكن أن تنجزه كوريا الشمالية، إن تخلت عن أسلحتها النووية واختارت التجارة والتعامل مع العالم». واعتبر أن أمام كيم «فرصة ليصبح القائد الذي افتتح عهدًا جديدًا ومجيدًا من الأمن والازدهار لمواطنيه»، وتابع: «هناك إمكانات هائلة تنتظر الشمال»!



وأثنت وسائل الإعلام الرسمية في الدولة الستالينية على القمة، باعتبارها «نجاحًا باهرًا»، وركّزت على «تنازلات» ترامب واحتمال حلول عصر جديد من السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن ترامب أعلن عزمه على عرض ضمانات أمنية لبيونج يانج، ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع تحسّن علاقاتها مع واشنطن. وأضافت: «لدى كيم وترامب إدراك مشترك لأهمية التزام مبدأ التحرك خطوة خطوة وفي شكل متزامن لتحقيق السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي».



وأشارت صحيفة "الرياض"، إلى أن الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا، فازوا أمس بحق استضافة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم ، بعد أن تفوق على ملف المغرب ، في التصويت الذي جرى اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة الروسية موسكو.



وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب.

وفي الاستعراض المختصر للملف المشترك أمام أعضاء كونجرس الفيفا ، شدد لاعبون من الدول الثلاث وكذلك ديسيو دي ماريا رئيس الاتحاد المكسيكي ، على التنوع العرقي.



